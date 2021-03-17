بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض أندية الفتاة ويكرم الأمهات المثاليات

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، معرض منتجات عضوات أندية الفتاة المقام بمركز شباب الاستاد، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض الذي ضم عدد من منتجات أندية الفتاة "حلوى، مخبوزات، مشغولات يدوية، ملابس، اكسسوارات"، مشيدًا بمحتويات المعرض وجهد الفتيات المشاركات به.

وكرم محافظ بورسعيد، عدد من الأمهات المثاليات من أبناء شهداء الجيش والشرطة، موجهًا الشكر لهم على ماقدموه للوطن من أرواح غالية، ونماذج مشرفة لم تتأخر يومًا عن حماية تراب الوطن.