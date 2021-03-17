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الانتهاء من سوق الجملة بالعريش وتجهيزه للافتتاح في أعياد تحرير سيناء

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الانتهاء من سوق الجملة بالعريش وتجهيزه للافتتاح في أعياد تحرير سيناء الانتهاء من سوق الجملة بالعريش وتجهيزه للافتتاح في أعياد تحرير سيناء

مصراوي Masrawy

02:23 م الأربعاء 17 مارس 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الانتهاء من إنشاء سوق الجملة المتطور بالعريش، وتجهيزه للافتتاح ضمن المشروعات التي يجري افتتاحها بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء فى 25 أبريل المقبل.

وأشار المحافظ، أثناء تفقده للسوق اليوم الأربعاء، إلى أن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة على أرض سيناء، ويعد نقلة نوعية فى المحافظة، وجرى تصميمه بطراز حديث، وتجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة.

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