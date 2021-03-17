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هل تعاني من كسل الغدة الدرقية أو فرط نشاطها.. تعرف على الأعراض

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هل تعاني من كسل الغدة الدرقية أو فرط نشاطها.. تعرف على الأعراض هل تعاني من كسل الغدة الدرقية أو فرط نشاطها.. تعرف على الأعراض
غدة تلعب أهم الأدوار.. من ضربات القلب إلى الخصوبة

هل تعاني من كسل الغدة الدرقية أو فرط نشاطها.. تعرف على الأعراض

تؤثر الغُدَّة الدرقية في العديد من وظائف الجسم الحيوية مثل؛ تنظيم ضربات القلب، وضبط معدل حرق السعرات الحرارية، وترميم الجلد، والنمو، وإنتاج الحرارة، والخُصُوبَة، والهضم، وعندما لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، فإن أنظمة الجسم لا تعمل بشكل صحيح أيضاً.

ويؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى تسريع عمل أنظمة الجسم، بينما تؤدي الغدة الدرقية خاملة النشاط إلى بطء شديد في عمل أنظمة الجسم.

وتقع الغدة الدرقية في الرقبة، أمام القصبة الهوائية، وهي تشبه في شكلها الفراشة التي تفرد جناحيها، وتحتوي على خلايا خاصة تقع في بطانتها تدعى الخلايا الكيسية، وهذه الخلايا هي المسؤولة عن إفراز هرمونات الغدة الدرقية (الثيروكسين وثلاثي يود الثيرونين).

وتعتبر الغدة الدرقية من الغدد الصماء التي تدخل إفرازاتها مباشرة إلى الدم من دون الحاجة إلى قنوات خاصة لنقلها.

ومساهمة في زيادة الوعي الصحي، نشر الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، الأعراض التي تظهر عند خمول الغدة الدرقية، وفرط نشاطها.

أعراض خمول الغدة الدرقية:

الشعور بالبرد

بطء في معدل ضربات القلب

الإجهاض

عدم انتظام الدورة الشهرية عند الإناث

الإمساك

جفاف الجلد

زيادة في وزن الجسم

أما أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية:

الشعور بالحر

خفقان القلب

التعرق بشكل أكثر من المعتاد

التهيج والتوتر

الأرق

فقدان الوزن رغم وجود شهية طبيعيةالغُدَّة الدرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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