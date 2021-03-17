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والعراق يبحثان تنفيذ خط أنابيب "البصرة-العقبة" النفطي

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مصر والعراق يبحثان تنفيذ خط أنابيب "البصرة-العقبة" النفطي والعراق يبحثان تنفيذ خط أنابيب "البصرة-العقبة" النفطي

مصراوي Masrawy

02:13 م الأربعاء 17 مارس 2021

(وكالات):

بحث وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، مع السفير المصري لدى بغداد أحمد إسماعيل تنفيذ مشروع أنبوب البصرة - العقبة النفطي.

وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية، فإن عبد الجبار أكد أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين العراق ومصر وزيادة فرص التنمية والعمل المشترك بين البلدين، خصوصا في قطاع النفط والغاز، بحسب ما نقلته " اليوم".

وقال وزير النفط العراقي، إن "العراق يرحب بمساهمة الشركات النفطية المصرية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في القطاع النفطي".

وأضاف، أن "من أهداف والوزارة، العمل على تعزيز العلاقات مع دول العالم والمنطقة ودول الجوار، خاصة ، وهذا ضمن أولوياتهما، بما يتعلق بالمشاريع التنموية والاستراتيجية التي تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

ووفقا للبيان، فإن الجانبين بحثا البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع خط أنبوب البصرة – العقبة، وإمكانية توسعته إلى مصر لتكون إضافة مهمة ومنفذا جديدا للصادرات النفطية العراقية إلى شمال إفريقيا.

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