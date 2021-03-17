ترجل من سيارته.. محافظ كفر الشيخ يشرف على نقل مصابين في حادث سير- صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أوقف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، موكبه على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس، للإشراف على نقل مصابين في حادث سير وقع بالقرب من قرية بر بحري في بلطيم.

أثناء مرور محافظ كفر الشيخ، بالطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز البرلس، متوجهًا لمطوبس، لتفقد أعمال مبادرة حياة كريمة، لاحظ انقلاب سيارة نصف نقل، وسقوط مصابين، ما دعاه للتوقف لمتابعة عملية نقل المصابين للمستشفى.

ودفع الدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف في كفر الشيخ، بـ4 سيارات إسعاف تشارك في تأمين الطريق، لنقل 5 مصابين إلى مستشفى مطوبس المركزي.