بتكلفة 320 مليون جنيه.. محطة لتنقية مياه الشرب في الفيوم

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الفيوم– حسين فتحى:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة "المرحلة الثالثة" ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية القرى.

وأكد اللواء هشام درة رئيس الشركة، أنه جرى توقيع بروتوكول مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية بحضور المهندس أحمد جابر رئيس الشركة لتنفيذ وإنشاء المحطة بطاقة ٦٠ ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 320 مليون جنيه لزيادة كميات المياه المنتجة لتغطية أكبر عدد من سكان محافظة الفيوم، وخاصة مركز يوسف الصديق.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالفيوم، أن عمليات إنشاء المحطة بكل مكوناتها من طلمبات وعنابر للمياه العكرة والنقية ومأخذ للمحطة ومروقات ومرشحات يجري تنفيذها عن طريق شركة مياه الشرب بالاسكندرية والمتخصصة فى هذا المجال، بجانب الإشراف من مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم.