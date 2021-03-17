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بعد توقفها عقب الجائحة.. مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات القادمة من كازاخستان

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بعد توقفها عقب الجائحة.. مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات القادمة من كازاخستان بعد توقفها عقب الجائحة.. مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات القادمة من كازاخستان

مصراوي Masrawy

02:21 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران قادمة من دولة كازاخستان، وذلك منذ توقفها عقب جائحة ، وعلى متنها ١٥٠ سائحًا.

وقالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات: قامت إدارة المطار باستقبال الطائرة التابعة للشركة الوطنية في دولة كازاخستان Air Astana، وذلك بمدافع المياه، كعُرف دولى متبع لاستقبال أولى الرحلات التي تصل إلى المطارات.

وأضافت المصادر أن إدارة العلاقات العامة بالمطار قامت بتوزيع الشيكولاتة والورود على طاقم الطائرة والركاب، وكذلك تسهيل كل الإجراءات مع الالتزام بالضوابط الاحترازية المتبعة في كل المطارات المصرية.

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