"الشؤون الإسلامية" تناقش إنشاء منصة إلكترونية بمعهد الأئمة والخطباء

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خلال اجتماعه الأول ناقش عدة موضوعات بهدف الرقي بأعماله وخدماته

عقد معهد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، بمقر المعهد بالرياض، الاجتماع الأول لمناقشة إنشاء المنصة الإلكترونية للتدريب، بحضور مدير عام المعهد المكلف عيسى بن أحمد كاملي، وعدد من المسؤولين بالإدارة العامة لتقنية المعلومات ووكالة الوزارة لشؤون المساجد ووكالة الوزارة للتخطيط والتطوير ووكالة الوزارة للدعوة والإرشاد والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.

وناقش الاجتماع أهداف المنصة وهي: جمع البيانات ومعرفة الحال والواقع في هذه الشريحة الكبيرة والمتزايدة، وتأهيل وتطوير وتدريب المنسوبين من خلال الدورات المتنوعة، وتفعيل دور منسوبي المساجد لتقديم رسالتهم في المجتمع بطريقة فاعلة، وتعزيز دور المعهد ليكون بيت خبرة محلياً وإسلامياً في هذا المجال، وتفعيل دور التقنية والتحول الرقمي في الوزارة.

وأوضح مدير معهد الائمة والخطباء المكلف الشيخ عيسى كاملي أن الورشة تهدف إلى بيان دور المعهد في تحقيق رسالة الوزارة في خدمة منسوبي المساجد؛ للرقي بالرسالة التي يقدمونها للمجتمع، حيث تأتي بدعم وتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

الجدير بالذكر أن مشروع المنصة يأتي بدعم ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويتضمن إنشاء قاعدة بيانات للمدرسين في المعهد وقاعدة بيانات كاملة لمنسوبي المساجد (الإمام أو الخطيب أو المؤذن) ودورات تأهيلية متنوعة حسب كل فئات المنسوبين.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد