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وزيران بريطانيان يؤكدان سلامة لقاح أسترازينيكا

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وزيران بريطانيان يؤكدان سلامة لقاح أسترازينيكا وزيران بريطانيان يؤكدان سلامة لقاح أسترازينيكا

مصراوي Masrawy

02:05 م الأربعاء 17 مارس 2021

لندن - (د ب أ):

دافع وزيران بريطانيان اليوم الأربعاء عن لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعدما قررت العديد من الدول تعليق استخدامه مؤقتا بسبب مخاوف من تسببه في جلطات بالدم.

وأكد وزيرا الصحة مات هانكوك والأعمال كواسي كوارتنج دعمهما للقاح.

وانضمت قبرص ولاتفيا ولوكسمبورج والبرتغال والسويد وفنزويلا أمس لقائمة الدول التي علقت استخدام لقاح أسترازينيكا.

وفي تعليق لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قال هانكوك إنه "لا يوجد دليل على أن اللقاح هو الذي يتسبب في هذه الجلطات"، موضحا أن "الجلطات يمكن أن تحدث بشكل طبيعي".

وأكد كوارتنج ما قاله هانكوك، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :"أول ما أريد أن أقوله هو أن اللقاح آمن".

ورفض التعليق عما إذا كان يعتقد أن قرار تعليق اللقاح له خلفية سياسية.

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