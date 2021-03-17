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البرلمان العربي يدعو إلى إنشاء منظمة عربية للصحة

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البرلمان العربي يدعو إلى إنشاء منظمة عربية للصحة البرلمان العربي يدعو إلى إنشاء منظمة عربية للصحة

مصراوي Masrawy

02:01 م الأربعاء 17 مارس 2021

القاهرة - أ ش أ

دعا البرلمان العربي إلى إنشاء منظمة عربية للصحة، تكون تابعة لمجلس وزراء الصحة العرب، تتولى كافة الأمور المتعلقة بالصحة في الدول العربية وتقدم البيانات والمعلومات الموثوقة والمعتمدة بدلاً من الاعتماد على منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك في مداخلة الدكتورة مستورة الشمري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي أمام اجتماع الدورة الرابعة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب.

وقدمت الشمري، في مداخلتها باسم البرلمان العربي، بعض المقترحات العملية التي تعكس رؤية البرلمان العربي، ومنها إنشاء بنك ومنصة إلكترونية للتجارب العربية الناجحة في التصدي لجائحة "كورونا المستجد"، فضلاً عن توجيه المزيد من الدعم المالي لتمويل الأنشطة البحثية والعلمية والطبية للجهود العربية في مجال التوصل إلى لقاحات فعالة في مواجهة الأوبئة، والاستعداد لأي تحديات صحية مستقبلية.

وذكر البرلمان العربي، في بيان اليوم الأربعاء، أن الدكتورة مستورة الشمري، أعربت في مداخلتها، عن تقدير البرلمان العربي لجهود الدول العربية، وخاصة الجهود التي تبذلها وزارات الصحة لمواجهة جائحة .

وأكدت الشمري على مشاطرة البرلمان العربي لمجلس وزراء الصحة العرب الاهتمام بتوصيات اللجان الفنية الاستشارية فيما يتعلق بموضوعات الصحة والبيئة، التشريعات الصحية، تعزيز خدمات التمريض، وخدمات نقل الدم، وكذلك اعتماد الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، فضلاً عن إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن، وكذلك الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة.

وشددت على اهتمام البرلمان العربي وشروعه في إعداد تقرير متكامل عن "جهود الدول العربية في مواجهة جائحة فيروس "كورونا المستجد": النتائج والدروس المستفادة"، بالإضافة إلى رؤية برلمانية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وتأثيرها على المجتمعات العربية.

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مصراوي Masrawy

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