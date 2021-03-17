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الرئاسة الفلسطينية: إجراءات إسرائيل أحادية الجانب تدمر حل الدولتين

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الرئاسة الفلسطينية: إجراءات إسرائيل أحادية الجانب تدمر حل الدولتين الرئاسة الفلسطينية: إجراءات إسرائيل أحادية الجانب تدمر حل الدولتين

مصراوي Masrawy

01:56 م الأربعاء 17 مارس 2021

رام الله - (د ب أ):

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن إجراءات إسرائيل أحادية الجانب تدمر حل الدولتين المدعوم من المجتمع الدولي.

وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد أبو ردينة أن ممارسات إسرائيل "لن تجلب السلام والاستقرار لأحد، وهي تسعى من خلالها لتدمير حل الدولتين والقضاء على فرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات القائمة على الشرعية الدولية".

وقال إن "آخر هذه الاعتداءات هي قرارات محاكم الاحتلال الاسرائيلي بهدم 100 منزل فلسطيني في حي البستان داخل سلوان، والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة".

وأشار إلى عمليات هدم ومصادرة إسرائيلية أخرى في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مؤكدا أن "السياسة الإسرائيلية بهدم البيوت ومواصلة النشاطات الاستيطانية إجراءات أحادية الجانب هدفها الأساسي نسف أي جهد دولي يبذل لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية".

وطالب الناطق اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي والادارة الأمريكية التي أعلنت رفضها للإجراءات أحادية الجانب ودعمها لحل الدولتين، بالضغط على الاسرائيلية لـ "وقف هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي".

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