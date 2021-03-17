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بالأرقام.. انخفاض معدل الإصابة بكورونا في الإسكندرية

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بالأرقام.. انخفاض معدل الإصابة بكورونا في الإسكندرية بالأرقام.. انخفاض معدل الإصابة بكورونا في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:39 م الأربعاء 17 مارس 2021

الإسكندرية- محمد البدري:

أعلنت مديرية الصحة في الإسكندرية اليوم الأربعاء، استقرار الوضع الوبائي في المحافظة، وانخفاض معدل الإصابات من ١.٤% إلى ٠.٣% لتصبح الإسكندرية من أقل محافظات الجمهورية في نسب الإصابة.

وصدر تقرير إحصائي عن مديرية الشئون الصحية، أشار إلى أن أعلى المناطق من حيث معدلات الإصابة هي منطقة وسط بمعدل ٣٤٣ إصابة لكل ١٠٠ ألف مواطن، وجاءت أقل المناطق في معدلات الإصابة منطقة العامرية غرب المحافظة بمعدل ١٠١ إصابة لكل ١٠٠ ألف نسمة، بينما جرى اكتشاف عدد ١٢٣٧ إصابة من خارج المحافظة.


وأكد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن التقرير كشف عن تماثل أكثر من ٨٣ % من الحالات المؤكد إصابتها للشفاء، وانخفضت معدلات الوفاة خلال الفترة الأخيرة، بينما توجد ٥% من حالات الإصابة المؤكدة تحت العلاج ما بين العزل المنزلي للحالات البسيطة و الإقامة بالقسم الداخلي للحالات المتوسطة والإقامة بالعناية المركزة للحالات الحرجة.

وأوضح التقرير أنه جرى ضخ كميات كافية من أدوية البروتوكول العلاجي والمستلزمات الوقائية داخل المستشفيات الخاصة بالعزل والفرز، وزيادة أسرة العناية المركزة والأقسام الداخلية المخصصة للعزل.

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