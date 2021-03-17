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بتكلفة 1.71 مليار جنيه.. ننشر صور ميدانية للمشروعات التنفيذية بجامعة دمياط

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بتكلفة 1.71 مليار جنيه.. ننشر صور ميدانية للمشروعات التنفيذية بجامعة دمياط بتكلفة 1.71 مليار جنيه.. ننشر صور ميدانية للمشروعات التنفيذية بجامعة دمياط

مصراوي Masrawy

01:50 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- مصراوي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورُا ميدانية للمشروعات التنفيذية التي تشهدها .

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة دمياط.

وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مستشفى جامعة دمياط التعليمي ومستشفى الطلبة، التي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في ، ومشروع البنية التحتية، ومشروع مبنى الإدارة العامة للجامعة، ومشروع إنشاء عدد 4 مبانى إدارية لكليات الجامعة، بالإضافة إلى مشروع مركز ترميم بكلية الآثار.

وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع المعامل المركزية وتجهيز مجمع الفصول الدراسية، ورفع كفاءة سور الجامعة.

وأوضح التقرير أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في جامعة دمياط تبلغ تكلفتها نحو (1.71) مليار جنيه.

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مصراوي Masrawy

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