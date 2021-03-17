"الوزراء" يستعرض تقريرًا عن أداء هيئة الرعاية الصحية في النصف الأول من 2021

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

استعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن أداء الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، ومحاور عملها، وكذا الخدمات الصحية المقدمة من خلال المنشآت الصحية التابعة لها، وآليات تقديم الخدمة للمستفيدين، وميكنة الخدمات والتحول الرقمي.

بدأ الدكتور أحمد السبكي عرضه بالإشارة إلى محاور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي ترتكز على إتاحة الخدمات والجدارة الإكلينيكية، والاستثمار في العنصر البشري، وميكنة الخدمات المقدمة، وتنفيذ العديد من المبادرات، وذلك في إطار رسالة الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي تستهدف تقديم مفهوم متطور للرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه في ما يتعلق بإتاحة الخدمات الصحية، سعت الهيئة سعت لتعزيز مفهوم طب الأسرة والتشخيص والعلاج طبقًا للمستوى الأول للرعاية الصحية، وذلك عن طريق تقديم مليون و230 ألفًا و 118 خدمة للمستفيدين، مستعرضًا أعداد المترددين على وحدات ومراكز طب الأسرة بمختلف التخصصات الطبية، خلال الفترة من 1/7/2020- 31/12/2020، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا على هذه الخدمات الصحية.

ولفت السبكي إلى تفعيل واستحداث بعض حزم الخدمات في الفترة ما بين شهر يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2020 للمستويين الثانوي والثالثي من الخدمات الصحية والعلاجية؛ من بينها العلاج الإشعاعي، والغسيل الكلوي للأطفال، والقسطرة المخية ورعاية السكتة الدماغية، وتغيير الصمام الأورطي، وفصل البلازما، إلى جانب أورام البنكرياس، والقسطرة القلبية، وغيرها من الخدمات الأخرى المستحدثة والمُفعلة، لافتًا إلى أنه تم إجراء عمليات جراحية لأول مرة في محافظتي بورسعيد والأقصر، مثل جراحات المخ والأعصاب، وجراحات الوجه والفكين، إلى جانب تغيير صمام الأورطي عن طريق القسطرة، فضلًا عن مناظير الجهاز الهضمي، وعمليات توسيع الشرايين باستخدام الشنيور الطبي.

وفي هذا السياق، نوه رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بأنه تم تسجيل 46 وحدة صحية ومركز طب أسرة، وكذلك 9 مستشفيات تابعة للهيئة، بمحافظتي الأقصر وبورسعيد، لدى هيئة الرقابة والاعتماد الصحية.

وأشار السبكي إلى أنه في ما يتعلق بالاستثمار في القوى البشرية، تم إعداد خطة لسد عجز الأطقم الطبية وغير الطبية، إضافة إلى تدريب وإعادة تأهيل القوى البشرية، فضلًا عن إصدار نظام تقييم القوى العاملة للوقوف على نقاط القوة والضعف لتحسين وتطوير أداء العاملين استنادًا إلى المنحنى الطبيعي للأداء، قائلًا: هناك 2025 برنامجًا تدريبيًّا للقوى البشرية، ويبلغ عدد المتدربين 6262 متدربًا، لافتًا إلى الزيادة التي شهدها عدد الأطباء في النصف الثاني من عام 2020 والتي تقدر بـ413 طبيبًا، مقارنة بالنصف الأول من نفس العام.

وتابع السبكي بأنه تم استحداث وحدة الدعم المعنوي للأطقم الطبية؛ من أجل تقديم الدعم اللازم للفرق الطبية، لا سيما أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا، كما تم إطلاق اسم شهداء الجيش الأبيض على عدد من منشآت الهيئة في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، إلى جانب إطلاق خط الدعم النفسي المجاني.

وفي ما يخص ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، نوه السبكي بالانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بالوحدات والمراكز، والأقسام الداخلية بمستشفى الرمد، وجار استكمال ميكنة الأقسام الداخلية بباقي المستشفيات، إلى جانب تفعيل منظومة الطب عن بُعد، كما تم ميكنة مكاتب الدخول والخروج بالمستشفيات وربطها بغرفة الطوارئ المركزية بالفرع، وفي الوقت نفسه تم تفعيل منظومة المعامل LIS، والعمل بها بعدد كبير من منشآت الهيئة، وجار الاستكمال في باقي المنشآت، تباعًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الهيئة أعطت أولوية للاستدامة المالية والاستثمار وتنويع مصادر الدخل من المنشآت الصحية، وحساب التكاليف والعمل على استغلال الموارد والحفاظ على موارد الدولة بشكل يضمن تدفقًا ماليًّا مستمرًّا للهيئة لضمان سير العمل، من خلال اتخاذ عدة إجراءات في هذا الشأن، قال: هناك العديد من المبادرات التي قامت بها الهيئة في ضوء تنويع مصادر الدخل؛ من بينها مبادرة "نرعاك في مصر" لاستقدام الوافدين للسياحة العلاجية.

وتحدث السبكي عن بعض مؤشرات النجاح لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، مشيرًا إلى توافر 3.5 مليون خدمة طبية من خلال المنشآت التابعة للهيئة، ويبلغ عدد المسجلين على المنظومة 618 ألف مواطن، كما أن هناك 1.6 مليون منتفع من خدمات طب الأسرة، وقد تردد على العيادات الخارجية 672 ألف مريض، قائلًا إنه اعتبارًا من يناير 2021 يتم تقديم نحو 59.5 ألف خدمة طبية للمستفيدين في محافظة الأقصر، كما أن هناك نحو 106 آلاف منتفع من خدمات طب الأسرة بالمحافظة، وقد تردد على العيادات الخارجية 16 ألف مواطن، كما تم إجراء 3795 عملية جراحية.

وتناول رئيس الهيئة، خلال عرضه، آلية قياس رضا المنتفعين عن أداء المنظومة، التي وصلت نسبتها إلى 89% في شهر فبراير 2021، وذلك بزيادة ملحوظة مقارنة بالأشهر السابقة عليه.

واستعرض السبكي الموقف المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الأول من العام 2020-2021.