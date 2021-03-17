أخبار عاجلة

ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
زعيم كوريا الشمالية يسعى إلى تعميق العلاقات مع الصين "ضد القوات المعادية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شوقي علام يستقبل وزير الأوقاف اليمني لبحث تعزيز التعاون الإفتائي

Print
شوقي علام يستقبل وزير الأوقاف اليمني لبحث تعزيز التعاون الإفتائي شوقي علام يستقبل وزير الأوقاف اليمني لبحث تعزيز التعاون الإفتائي

مصراوي Masrawy

01:44 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- معالي الوزير محمد عيضة شبيبة -وزير الأوقاف والإرشاد اليمني- والوفد المرافق له، لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء ووزارة الأوقاف اليمنية.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية اليمنية على كافة المستويات، كما استعرض تاريخ دار الإفتاء المصرية ومراحل التطوير التي مرت بها.

وحول مواجهة الفكر المتطرف أشار المفتي إلى أن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة الذي أنشأته الدار عام 2014، قام -ولا يزال يقوم- بجهود كبيرة في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، وأنه أصدر العديد من التقارير والإصدارات المهمة لمواجهة هذا الفكر الظلامي.

وأشار إلى أن الدار أصدرت كذلك مجلة “Insight” التي ترد بها على مجلة دابق ورومية الصادرة عن تنظيم داعش الإرهابي، تفنيدًا لما يبثونه من فكر منحرف، وسعيًا لتحصين الشباب من الوقوع في براثن الإرهاب.

وأشاد وزير الأوقاف اليمني بمجهودات دار الإفتاء المصرية في مجال مواجهة الفكر المتطرف وتطوير المجال الإفتائي، مبديًا تطلعه إلى استفادة وزارة الأوقاف اليمنية من خبرات الدار في تأهيل الأئمة اليمنيين على الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف.

وقد أكد فضيلة المفتي من جهته استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والإفتائي والتدريبي للأئمة اليمنيين، واستقبالهم ضمن البرامج التدريبية للدار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية