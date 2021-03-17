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"التعليم" تتيح ملف الأنشطة للصفوف الدراسية من الأول إلى الثالث الابتدائي هذا الموعد

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"التعليم" تتيح ملف الأنشطة للصفوف الدراسية من الأول إلى الثالث الابتدائي هذا الموعد "التعليم" تتيح ملف الأنشطة للصفوف الدراسية من الأول إلى الثالث الابتدائي هذا الموعد

مصراوي Masrawy

01:42 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة ملفات الأنشطة للصفوف الدراسية (الأول والثاني والثالث الابتدائي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات) من خلال الموقع الإلكتروني https://sabroad.emis.gov.eg، في إطار الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2021/2020.

وأكدت الوزارة أن ملفات الأنشطة سوف يتاح تحميلها اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021، وتستمر لمدة عشرة أيام.

وأوضحت أنه على الطالب أداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده، ثم يقوم ولي الأمر بتقديم الملف بعد استكماله إلى السفارة أو المكتب الثقافي في مظروف مغلق مدون عليه (اسم الطالب- رقم الجلوس- السفارة- الدولة- الصف الدراسي) في موعد غايته أسبوع بعد انتهاء فترة التحميل طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة وتتناسب معها.

وأكدت أنه لن يتم إصدار أي إخطار (شهادة) نجاح للطالب بدون تقديم ملف الأنشطة.​

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