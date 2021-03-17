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الرئيس التونسي من ليبيا: تاريخنا حافل بمظاهر الوحدة

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الرئيس التونسي من ليبيا: تاريخنا حافل بمظاهر الوحدة الرئيس التونسي من ليبيا: تاريخنا حافل بمظاهر الوحدة

مصراوي Masrawy

01:43 م الأربعاء 17 مارس 2021

(وكالات):

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن الوقت حان لتجاوز الجفاء بين ليبيا وتونس.

وأضاف سعيد إلى أن "تراب ليبيا امتداد لتراب تونس وتاريخنا حافل بمظاهر الوحدة"، مشددا على أن "أمن ليبيا من أمن تونس"، بحسب ما نقلته " اليوم".

وأكد أنه سيعمل على عودة نشاط الاتحاد المغربي إلى سابق عهده.

ولفت الرئيس التونسي إلى أن اللجنة العليا بين ليبيا وتونس ستناقش في الأيام القادمة عددا من القضايا المهمة، كاشفا أنه تم بحث قضية الصحفيين التونسيين "نذير وسفيان".

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