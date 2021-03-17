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قرار حكومي جديد بشأن منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري

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قرار حكومي جديد بشأن منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري قرار حكومي جديد بشأن منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري

مصراوي Masrawy

01:24 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بنشر وتعميم تطبيق منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الـ "Oracle Payroll" على كافة الجهات الإدارية بالدولة، والتى تشمل: وحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، على أن يبدأ تطبيقها على الجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية.

وتمت الإشارة إلى أن منظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الـ "Payroll"، يأتى تطبيقها فى إطار اهتمام الدولة بملف التحول الرقمى، كما أن هذه المنظومة تتميز بالدقة في عملية ضبط المصروفات الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة، كما تتميز بالسهولة والمرونة في استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير بيانات لدراسة أوضاع الأجور والمكافآت للعاملين بشكل فعلي على مستوى كافة الجهات.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تم التأكيد على أن يتم التنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات، وإدارة النظم بالقوات المسلحة، بشأن قواعد البيانات الخاصة بذلك.​

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