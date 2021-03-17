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توافق على نقل تبعية مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي لوزارة التعليم

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الحكومة توافق على نقل تبعية مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي لوزارة التعليم توافق على نقل تبعية مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي لوزارة التعليم

مصراوي Masrawy

01:17 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نقل تبعية مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يشمل نقل التبعية نقل كافة أصول المراكز المذكورة وما تحويه من آلات ومعدات وأدوات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع اليوم، التهنئة والتحية والتقدير لسيدات ، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، التي أثبتت على مدار العصور دورها العظيم، وهو ما أكدته الفترة الأخيرة في دورها لمساندة الدولة، مجددا التحية والتقدير للوزيرات المصريات، وكل امرأة مصرية تؤدي دورها في مسيرة التنمية والبناء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية.

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