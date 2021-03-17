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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية؛ المتمثلة في شحنة ألبان علاجية للأطفال المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، في إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات والمحن.

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، اليوم الأربعاء، متجهة إلى مطار جوبا الدولي؛ لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها إلى حكومة دولة جنوب السودان.

وأعرب مسؤولو الجانب السوداني عن سعادتهم بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة الإفريقية، وكامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كل الشدائد التي يواجهها شعب جنوب السودان الشقيق.

وفي سياق متصل، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق الجوية إلى مطار الملك خالد بالرياض محملة بالمساعدات الطبية المتمثلة في شحنة ألبان علاجية للأطفال، مقدمة من وزارة الصحة والسكان؛ تمهيدًا لنقلها إلى دولة اليمن.

وأعرب المسئولون من دولة اليمن عن بالغ شكرهم للدعم المصري، مؤكدين امتنانهم لمصر قيادة وشعبًا، مؤكدين أهمية تلك المساعدات في دعم قطاع الصحة اليمني.

تأتي تلك المساعدات انطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات.