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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

عقدت هيئة الدواء المصرية، اليوم، المؤتمر الخاص ببدء فعاليات افتتاح مبادرة الرعاية الصيدلية "ممارسة دوائية متميزة، 100 مشروع تطويري"، والمقدمة كمنحة من هيئة الدواء المصرية لصيادلة مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، ونخبة من خبراء ممارسة الخدمات الصيدلية بالمؤسسات الصحية الرائدة في مصر.

وقال الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تطوير الممارسات الصيدلية في جميع المؤسسات الصيدلية بجمهورية مصر العربية لتحقيق الاستخدام الآمن للدواء، وتأهيل صيادلة مصر على الممارسة الدوائية والصيدلية السليمة من خلال رفع مستوى الأداء الفني للصيادلة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، أن البرامج المتاحة بالمبادرة مقدمة كمنحة لكل صيادلة مصر سواء الصيادلة حديثي التخرج أو صيادلة المنشآت الحكومية أو صيادلة المجتمع، وأنه تم فتح باب التسجيل للصيادلة العاملين في كل المؤسسات الصحية الحكومية والجامعية والخاصة، بالإضافة للصيادلة العاملين في الصيدليات العامة فى مطلع شهر فبراير 2021، وتم قبول 6900 كأفراد ومؤسسات صحية مختلفة وهم المستوفين لشروط الالتحاق بالمنحة التدريبية، حيث من المقرر عقد أولى برامج المبادرة مطلع أبريل.

للاشتراك في البرامج التدريبية التالية: «حوكمة استخدام المضادات الحيوية، الصيدلة الإكلينيكية تخصص رعاية مركزة كبار، الممارسات الدوائية في تخصص الأورام، تأهيل الصيادلة للممارسات الدوائية داخل المؤسسات الصحية وتطوير أدائهم، التثقيف الدوائي وتقديم المشورة للمرض، مبادئ وأدوات جودة الرعاية الصيدلية الخاص بصيادلة المستشفيات».

وتشمل المبادرة ثلاث مراحل وهي: مرحلة البرامج التأهيلية للممارسات الدوائية والصيدلية، وتشمل مجموعة محاضرات نظرية وورش عمل في البرامج التخصصية المختلفة على أن تقدم البرامج التدريبية عن طريق الاجتماعات الافتراضية، مرحلة التطبيق وتشمل تطبيق المشروعات التطويرية في مجال الرعاية الصيدلية لمدة 3 أشهر وسوف يقوم فريق من العاملين بالإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية بمتابعة خطوات التخطيط والتنفيذ بالتعاون مع الصيادلة منسقي المشروعات، مرحلة متابعة العائد المتحقق من تطبيق المشروعات التطويرية في مجال الرعاية الصيدلية ثم تقييم واختيار أفضل المشروعات.

ومن جانبه أعرب الدكتور سامر الرفاعي رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، عن أن انطلاق مبادرة الرعاية الصيدلية تحت رعاية هيئة الدواء المصرية أكبر دليل علي حرص هيئة الدواء على استمرار عملية التطوير مهما كانت التحديات وهو ما شجع «الجمعية العربية لتطوير الصيادلة» على المشاركة في هذه المبادرة.

كما أوضح الدكتور محمد سويلم رئيس مجلس إدارة شركة فياتريس مصر، أن مساهمة شركة فياترس بمبادرة هيئة الدواء المصرية «ممارسة دوائية متميزة، 100 مشروع تطويري» المقدمة لصيادلة مصر تأتي كجزء من المسؤولية الاجتماعية لشركة فياترس وإيمانا منها بأهمية الشراكة بين مؤسسات المجتمع بهدف المساهمة في تطوير الممارسات الصيدلية بجميع المؤسسات الصيدلية بجمهورية مصر العربية.

وأشار الدكتور رياض أرمانيوس العضو المنتدب لشركة إيفا فارما أن الشركة حريصة على تطوير مهارات الصيادلة، سواء طلبة الجامعات الذين تستقبلهم الشركة في مصانعها بشكل سنوي، أو عبر الدورات التدريبية التي تعقدها الشركة في مختلف المجالات للصيادلة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، من خلال «أكاديمية إيڤا للصيادلة»، والتي تهدف لتأهيل الصيدلي وفقا لأحدث الممارسات العلمية والعملية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على النهوض بمستوى الصيدلي المصري، وتوفير الأدوات والمهارات المتطورة التي تساهم في الاستخدام الآمن للدواء.