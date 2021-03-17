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الرئاسة السورية تكشف تطورات الحالة الصحية لبشار الأسد وزوجته

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الرئاسة السورية تكشف تطورات الحالة الصحية لبشار الأسد وزوجته الرئاسة السورية تكشف تطورات الحالة الصحية لبشار الأسد وزوجته

مصراوي Masrawy

01:29 م الأربعاء 17 مارس 2021

دمشق - أ ش أ

كشفت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، تطورات الحالة الصحية للرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وأكدت الرئاسة السورية، تحسن الحالة الصحية للرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد وعودتها بشكل تدريجي إلى مستواها الطبيعي، مشيره إلى أنهما في مرحلة التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الرئاسة السورية -وفقًا لوكالة الأنباء السورية اليوم الأربعاء- أنه بعد مضي 9 أيام على إصابة الرئيس الأسد وزوجته بكورونا، بدأت المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بالعودة بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية وهي مطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي.

وأضافت أن الرئيس وحرمه يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ(PCR).

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