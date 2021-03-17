كنائس المنيا تُحيي ذكرى رحيل البابا شنودة

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

أقامت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بكافة إيبارشيات محافظة المنيا التسع، اليوم الأربعاء، صلوات قداس الذكرى السنوية التاسعة للبابا شنودة.

يشار إلى أن مطرانية المنيا، احتفلت الأربعاء الماضي، بتجليس الأنبا مكاريوس، أسقفًا لمطرانية مدينة المنيا وتوابعها.

وقدّم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التهنئة إلي الأنبا مكاريوس على توليه منصب أسقف مطرانية مدينة المنيا وتوابعها، موكداً أن الدولة تمضي بعزيمة لا تلين لتأمين مسيرة الأمة نحو التقدم والنماء ليحصد الشعب، بشائر التنمية والازدهار والرخاء والأمن.

ورحل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، في يوم 17 مارس من عام 2012، وهو البابا رقم 117، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البابا، وولد في 3 أغسطس من عام 1923 بمحافظة أسيوط بصعيد مصر.