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محافظ الغربية: خدمات الصرف الصحي تصل جميع قرى زفتى

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محافظ الغربية: خدمات الصرف الصحي تصل جميع قرى زفتى محافظ الغربية: خدمات الصرف الصحي تصل جميع قرى زفتى

مصراوي Masrawy

01:13 م الأربعاء 17 مارس 2021

الغربية- مروة شاهين:

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن قرى مدينة زفتي ستنعم بخدمات الصرف الصحي من خلال مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية.

وتفقد رحمي أعمال مد خطوط الغاز الطبيعي بقرية نهطاي، وإدخال الصرف الصحي بقرية شبراملس، ومحطة الرفع بالقرية المقامة على مساحة ٩٠٠ متر بإجمالي تكلفة ٢٠ مليون جنيه، وجاري الانتهاء منها منتصف العام الجاري، وتخدم قرى (العزيزية، شبراملس، شتتا وكفر ششتا).

وتفقد المحافظ قطعة أرض تبرع بها الأهالي لإقامة محطة رفع بقرية ششتا، وأعمال إدخال الصرف الصحي بقرية كفر ششتا.

وأوضح المهندس المشرف على أعمال الصرف الصحي أنه بنهاية المبادرة تكون الخدمات قد وصلت جميع قرى مركز زفتى البالغ عددها ٥٤ قرية، إذ جرى الانتهاء من ٣٨ قرية حتى الآن.

ووجه المحافظ رئيس مدينة زفتى بالتواصل مع الأهالي للتبرع بقطع أراضي لإدخال خدمات الصرف الصحي بالعزب التابعة لقرى زفتى وعددها ٨٨ عزبة وتابع، وكذا وجه الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية لإدخال الصرف الصحي إلى كافة المباني داخل مدينة زفتى.

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