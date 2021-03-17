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أصيب بارتجاج.. حبس وكيلة مدرسة متهمة بالاعتداء على مديرها في سوهاج

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أصيب بارتجاج.. حبس وكيلة مدرسة متهمة بالاعتداء على مديرها في سوهاج أصيب بارتجاج.. حبس وكيلة مدرسة متهمة بالاعتداء على مديرها في سوهاج

مصراوي Masrawy

01:08 م الأربعاء 17 مارس 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

قررت النيابة العامة بالمراغة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، اليوم الأربعاء، حبس وكيلة مدرسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالاعتداء على مدير المدرسة بمساعدة أقاربها، ما أحدث إصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة المراغة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب أمام مدرسة للتعليم الابتدائي.

وتبين من التحريات استعانة "س. ا" وكيلة مدرسة بأقاربها للاعتداء على "م. خ" مدير المدرسة، ما نتج عنه إصابته بارتجاج في المخ وجروح متفرقة بالجسد، بسبب خلافات حول أسلوب إدارة المدرسة.

جرى ضبط وكيلة المدرسة، وبعرضها على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط باقي المتهمين.

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