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إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة كورونا بين المصلين

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إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة كورونا بين المصلين إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة كورونا بين المصلين
مجموع ما تم إغلاقه خلال 38 يوماً 306 مساجد تم فتح 287 منها بعد الانتهاء من التعقيم

إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة كورونا بين المصلين

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 38 يوماً 306 مساجد تم فتح 287 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الأربعاء أوضحت فيه أن المساجد المغلقة هي؛ مسجدان في المناطق التالية: مكة المكرمة، والشرقية، والحدود الشمالية، وعسير، تم رصد حالتين اصابة بها ومسجد في كلاً من: منطقة الجوف، ومنطقة جازان، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران، بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أفادت الوزارة بإعادة فتح 11 مسجداً، ثلاثة منها في منطقة الجوف، واثنان في منطقتي الرياض والقصيم، ومسجد في كل من: منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة عسير، ومنطقة حائل، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالمواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير أو تراحٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد ١٩٣٣، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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