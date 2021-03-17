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ديوان المظالم يستطلع آراء المستفيدين حول خدماته الإلكترونية

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لتقديم صورة أشمل عما يقدمه من خلال منظومته الرقمية

ديوان المظالم يستطلع آراء المستفيدين حول خدماته الإلكترونية

أطلق ديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية، استبيانًا يهدف للوصول إلى تقديم خدمات عالية الكفاءة، وملائمة للتطلعات والاحتياجات بأفضل الحلول والسبل الممكنة، من خلال الخدمات المتعددة التي وفرها للمستفيدين؛ للرفع من جودة الخدمات وتقديم صورة أشمل عما يقدمه الديوان في منظومته الرقمية.

يأتي هذا الاستبيان كأحد أهم قنوات التواصل المباشرة مع المستفيد الخارجي، وتأكيدًا على مفهوم التشاركية مع شركاء النجاح، واستمرارًا لتفعيل دورهم لإنجاح منظومة قضاء ديوان المظالم، وتحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة، وذلك وفق الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم، التي يأتي ضمن مؤشراتها قياس رضا المستفيد، وتوفير قنوات التواصل المتعددة؛ لدعم عملية التقاضي الإلكتروني في بيئة رقمية متقدمة.

ديوان المظالم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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