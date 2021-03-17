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بالصور.. محافظ الوادي الجديد يسلم عقود المرحلة الثانية من "بشاير الخير"

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بالصور.. محافظ الوادي الجديد يسلم عقود المرحلة الثانية من "بشاير الخير" بالصور.. محافظ الوادي الجديد يسلم عقود المرحلة الثانية من "بشاير الخير"

مصراوي Masrawy

01:01 م الأربعاء 17 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

سلم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عقود تمليك منازل المرحلة الثانية من مشروع بشاير خير الوادي "بيتك.. مصنعك.. غيطك" شمال مدينة الخارجة.

وأكد الزملوط، تسليم عقود المرحلة الثانية من المشروع وهي منازل القرية الثانية بواقع 50 منزلًا، ويمنح المستفيد منزل مؤثث ملحق به مساحة مخصصة لتربية الدواجن وقطعة أرض زراعية مستصلحة على مساحة 5 فدان، ضمن المشروع الذي يتضمن 3 قرى نموذجية شمال مدينة الخارجة بإجمالي 200 منزلًا ضمن مشروعات الجذب السكاني الذي تنفذها المحافظة.

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