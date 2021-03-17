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بكين في الصدارة.. هذه أكثر 10 مدن تلوثًا في العالم خلال شهر مارس

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بكين في الصدارة.. هذه أكثر 10 مدن تلوثًا في العالم خلال شهر مارس بكين في الصدارة.. هذه أكثر 10 مدن تلوثًا في العالم خلال شهر مارس
من بين 96 مدينة في القائمة وفقًا لقياس مستويات جودة الهواء

بكين في الصدارة.. هذه أكثر 10 مدن تلوثًا في العالم خلال شهر مارس

جاءت مدينة بكين الصينية في المرتبة الأولى في قائمة أكثر المدن تلوثًا في شهر مارس الجاري من بين 96 مدينة في القائمة؛ وفقًا لمجموعة "IQAIR" السويسرية لقياس مستويات جودة الهواء.
وقال التقرير إن تلوث مستويات الهواء يسبب الكثير من الامراض الخطيرة ومنها الضرر بالرئتين والسرطان وأمراض القلب وأمراض أخرى خطيرة تؤدي إلى الوفاة.
وفيما يلي قائمة المدن العشرة الأكثر تلوثاً في العالم:

1- بكين- الصين
2- دلهي- الهند

3- دكا- بنجلاديش
4- مومباي- الهند
5- كاتمندو- نيبال
6 - طهران - ايران
7- ووهان- الصين
8- تشنغدو- الصين
9- شيانغ ماي- تايلند
10- كلكتا- الهندمدينة بكين الصينية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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