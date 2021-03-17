"الجوهري": جازان مقبلة على نهضة تنموية غير مسبوقة.. 320 فرصة استثمارية

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فرص كبيرة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة توفر مجالات عمل للشباب السعودي

أكّد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري؛ أن إجمالي الفرص الاستثمارية في منطقة جازان، 320 فرصة استثمارية موزعة على محافظات المنطقة، مضيفاً أن المنطقة مقبلة على نهضة تنموية غير مسبوقة تجعلها جاذبة للاستثمار، في ظل استمرار إطلاق المبادرات التنموية التي تضمنتها (رؤية 2030)، مما يجسّد موقع جازان في الحركة التجارية والاقتصادية.

وأشار الجوهري؛ إلى أن من ضمن الفرص الاستثمارية في جازان: مدينة الترفيه المائي بمساحة 100,000 م2، ومنتجعاً سياحياً بمساحة 47603م2، ومطعماً عائماً نقدر مساحته بـ 4500م2، ومجمعاً لمطاعم في جازان على مساحة 15584م2، ومنتجع الشواطئ السياحي بمساحة 32010م2، سوقاً للأسماك بمساحة 21000م2، ومركزاً تجارياً ترفيهياً بمساحة 153867م2 و"مول" بمساحة 97851م2، إضافة إلى فرص استثمارية أخرى تجارية ومنتجعات ترفيهية، ولفت إلى أن جازان تعزّز موقعها في مجالات النهضة والتنمية التي تشهدها المملكة.

وتوقّع الجوهري؛ أن يكون لهذه المشاريع، أثرها الفعال في جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بجازان، والدفع نحو مستقبل اقتصادي مزدهر يعتمد على مصادر دخل متنوعة وفق موجهات الرؤية الوطنية الطموحة 2030، مشيراً إلى أن زيادة النشاط التجاري والتوسع في برامج الترفيه والتسوّق، إضافة إلى المشاريع الكبرى، ستسهم في إيجاد مزيدٍ من الفرص الاستثمارية أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضخ مزيدٍ من فرص العمل للشباب السعودي.أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري