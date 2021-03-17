محافظ المنيا: إنشاء وتطوير 30 وحدة صحية ومركز طبي

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 30 وحدة صحية ومركز طبي، منها 3 وحدات صحية جديدة، وإحلال وتجديد 11 أخرى، وتطوير 16 وحدة ومركز طبي بمراكز وقرى المحافظة، خلال العام الماضي 2020.

وأوضح المحافظ، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه جرى تشغيل الوحدات التي انتهى إحلالها وتجديدها وتطويرها، ويجري تجهيز الوحدات التي جرى الانتهاء من انشائها استعداداً لتشغيلها.

واضاف القاضي، أن المشروعات ساهمت بشكل كبير في تعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة، والتي شهدت طفرة شاملة في جميع قطاعاتها، من مباني، وانشاءات، وبنية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات، والأجهزة، والمستلزمات الطبية.

وأوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه جرى إنشاء 3 وحدات صحية جديدة، منها الوحدة الصحية بقرية شرارة، وتخدم أكثر من 5000 نسمة، والوحدة الصحية بقرية المطاهرة، بأبو قرقاص، وتخدم أكثر من 10200 نسمة، والوحدة الصحية بقرية عبدالهادي الابعج وتخدم 4500 نسمة بمركز سمالوط.