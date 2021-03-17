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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بيع كراسات شروط بنموذج عصفور الجنة بمقابل 300 جنيه، بهدف تخصيص 133 شقة سكنية جاهزة للاستلام كاملة التشطيب والمرافق.

وجاءت تفاصيل الحجز على النحو التالي:

- يتم شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 300 جنيه بداية من اليوم الأربعاء 17 مارس.

- يبدأ تخصيص الشقق يوم 21 مارس، ويستمر التخصيص وبيع الكراسات حتى انتهاء الوحدات المعروضة للبيع والتي تصل لـ133 شقة.

- يتم التخصيص وفقا لأسبقية التقديم وسداد النسب المقررة، على أن يتم غلق باب التخصيص بانتهاء تخصيص الوحدات المعروضة للبيع.

- يتواجد المشروع بالقطعة 75 متر جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر.

- تتنوع المساحات والأدوار داخل العقارات المعروضة للبيع، بداية من 70 مترا حتى 137 مترًا، وفي كل الأدوار.

الأسعار والمساحات:

تتنوع المساحات والأسعار داخل المشروع، حيث سجل سعر المتر للوحدة الـ81 مترا 5375 جنيها، وبلغ السعر الإجمالي للوحدة 435 ألف جنيه، فيما سجلت الوحدة الـ76 مترا، 425 ألف جنيه، ووصل المتر لـ5629 جنيها للوحدة الـ137 مترا، وبلغ ثمنها الإجمالي 773 ألف جنيه.

نظام السداد:

النظام الأول: سداد فوري لكامل ثمن الوحدة الموضح.

النظام الثاني: السداد بالتقسيط بالنظام التالي:

1- سداد 15 % من قيمة ثمن الوحدة جدية حجز.

2- 15 % دفعة تخصيص.

3- 20 % دفعة استلام ( وذلك عند استلام الوحدة ).

4- الـ50 % المتبقية تسدد على 5 سنوات (60 شهرا بفائدة البنك المركزي)، أقساط شهرية فقط، ولا يوجد أقساط ربع أو نصف سنوية.