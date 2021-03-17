الموجة الثالثة لكورونا| 11 توجيهًا من الصحة إلى المستشفيات والمديريات (مستند)

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

جددت وزارة الصحة والسكان، توجيهاتها إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، والمستشفيات، بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في غضون التوقعات بالولوج إلى الموجة الثالثة من جائحة كورونا خلال الأسابيع المقبلة.

كان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، قال إن مصر تعيش حالياً المرحلة ما بين الثانية والثالثة، موضحًا أن تعرض مصر لموجة ثالثة من فيروس كورونا أمر وارد.

وبحسب خطاب رئيس قطاع الطب الوقائي للمديريات الصحية، والذي حصل عليه مصراوي، جرى التشديد على نشر تعريف حالة مرض الكورونا المحدث وبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة، على جميع المنشآت الصحية والتأكد من دراية الفريق الطبي به.

كما شدد الخطاب على ضرورة التحري عن التاريخ المرضي لأي حالة تعاني من أعراض شبيهة لمرض الأنفلونزا أو مشتبه إصابتها بـ"كوفيد-19".

وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور علاء عيد، على ضرورة الالتزام بإبلاغ الحالات المشتبهة يومياً على البرنامج القومي الإليكتروني لترصد الأمراض المعدية.

إضافة إلى التأكيد على أخذ العينات المطلوبة من الحالات المشتبهة، والتأكد من إرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة، أو المعامل الإقليمية بالمحافظات.

وأكد على ضرورة الالتزام بنموذج إرسال العينات إلى المعامل المركزية بالقاهرة، أو المعامل الإقليمية، مع توقيع الطبيب المسؤول عن أخذ العينة على هذا النموذج، مع متابعة نتائج العينات باستمرار مع المعامل المركزية والإقليمية وتحديثها.

وشدد رئيس قطاع الطب الوقائي على حصر المخالطين وعمل إجراءات المراقبة اليومية لمدة 14 يومًا، مع تنشيط الترصد القائم على الحدث للاكتشاف المبكر للأحداث الصحية المرتبطة بـ"كوفيد-19".

ووجه بتدريب فرق الترصد على مستوى الإدارات والمستشفيات التابعة للمحافظة، مع التقييم والمتابعة الدورية لأنشطة الترصد من خلال الزيارات الميدانية لمواقع الترصد بالمحافظة، إضافة إلى رفع الوعي لدى الفريق الصحي والمواطنين لتقليل خطر الإصابة بالمرض.

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