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إغلاق 105 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية في جدة

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إغلاق 105 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية في جدة إغلاق 105 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية في جدة
بعد 4400 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية

إغلاق 105 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية في جدة

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4407 جولات رقابية؛ أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار المستجد.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية رصدت 149 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكّدت تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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