نجاح استئصال كامل الغدة الدرقية لثلاثينية بـ"طبية مكة"

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بعد معاناة المريضة بسبب أورام متعددة في منطقة الرقبة

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ممثلاً في قسم أورام الغدد الصماء في مركز الجراحات التخصصية، في استئصال كامل الغدة الدرقية لسيدة بمنتصف العقد الثالث من العمر عقب معاناتها من أورام عديدة بالغدة الدرقية في الرقبة.

واستقبلت المدينة الطبية المريضة عبر برنامج "إحالتي" من أحد مستشفيات مدينة الطائف، حيث تبين أن لديها تاريخًا مرضيًّا عائليًّا مطولاً بوجود حالات أورام الغدد المتقدمة، وكانت تعاني من أعراض تضخم بشكل واضح بالغدة الدرقية صاحَبها انتشار ورمي بالعقد اللمفاوية بمنطقة الرقبة.

واجتمع الطاقم الطبي المتكامل حيث تم تقييم حالة المريض بشكل شامل تضمن تقييم حالة الأحبال الصوتية وإجراء أشعة مقطعية للرأس و الرقبة والصدر.

وقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي حيث تم إجراء عملية استئصال كامل الغدة الدرقية مع تنظيف العقد اللمفاوية على الجانب الأيسر من الرقبة واستئصال الوريد الوداجي الداخلي بالناحية اليمنى من الرقبة؛ بسبب التصاق الورم وتعمقه في داخله مع المحافظة على الأعصاب القحفية الحساسة.

وقد تكللت العملية بالنجاح التام بعدما استغرقت سبع ساعات.

ولم تحتج المريضة إلى متابعة في العناية المركزة حيث تم نقلها إلى جناح التنويم، وبمتابعتها تماثلت المريضة للشفاء خلال يومين وأظهرت النتائج ما بعد العملية عدم وجود أي إجهاد صوتي أو هبوط في الكالسيوم، رغم أنها تعد أحد أبرز المضاعفات المحتملة لمثل هذا النوع من العمليات وخرجت وهي في تمام الصحة والعافية.فريق طبي مدينة الملك عبدالله الطبية