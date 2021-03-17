الإمارات.. ضبط "سائقة متهورة" بلغت مخالفاتها ربع مليون درهم

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بمعدل 4 مخالفات أسبوعيًّا على مدى 3 سنوات

في دولة الإمارات، تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان، من ضبط مركبة ارتكبت سائقتها 414 مخالفة مرورية تجاوزت قيمتها 247 ألفًا و490 درهمًا، معظمها مخالفات ضبطت بواسطة الرادار لتجاوز السرعة المحددة للطريق.

وحسب موقع صحيفة "الإمارات اليوم"، قال رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، الرائد راشد حميد بن هندي: إن دوريات الشرطة رصدت مركبة ارتكب سائقها 414 مخالفة بمعدل أربع مخالفات أسبوعيًّا على مدار ثلاثة أعوام.

وأضاف أنه بالتحري تبين أن المركبة تعود ملكيتها إلى امرأة من جنسية دولة عربية في الثلاثين من العمر، تراكمت عليها المخالفات المرورية بقيمة 247 ألفًا و490 درهمًا، وعليه تم حجز المركبة لحين سداد المبلغ بالكامل، وتبين أن سبب ارتكاب المخالفات هو الإهمال وعدم الانتباه لسرعه الطريق، وفي حال عدم السداد خلال ستة أشهر سيتم بيع المركبة في المزاد العلني لبيع المركبات، مع قفل الملف المروري مما يترتب عليه عدم التمكن من إجراء أي معاملة مرورية حتى يتم سداد المبلغ المستحق.

وبين رئيس قسم المباحث والضبط المروري أن السرعة الزائدة تعتبر أحد أهم أسباب وقوع الحوادث على الطرقات، وتندرج تحت بند المخالفات المشددة، وتصل مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كم/ الساعة إلى فرض غرامة قدرها 3000 درهم، بالإضافة إلى 23 نقطة مرورية لسجل السائق، وحجز المركبة لمدة 60 يومًا؛ بينما تصل مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 60 كم/الساعة إلى غرامة تصل قيمتها إلى 2000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 30 يومًا.

ودعا الرائد راشد بن هندي سائقي المركبات إلى الالتزام بقواعد السير والمرور والانتباه للوحات تحديد السرعة لكل طريق، وذلك تجنبًا للمخالفات والحوادث المرورية، حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.