جامعة سوهاج تشارك بـ 4 آلاف طالب في ملتقى التوظيف الافتراضي الثاني

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سوهاج– عمار عبدالواحد:

أعلنت جامعة سوهاج، المشاركة في ملتقى التوظيف الافتراضي الثاني للجامعات المصرية، الاثنين المقبل، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية في مجال الاتصالات والتعليم والنقود والنقل والصناعات.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة اليوم الأربعاء، أن مركز التطوير المهني بالجامعة انتهى من إعداد خريجي وطلاب الجامعة للمشاركة مع 4 آلاف طالب وطالبة من 10 جامعات مصرية في أولى فاعليات منصة التوظيف الافتراضي للجامعات.

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن الملتقى يعد الثاني من نوعه، ويجري تنفيذه تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدعم فني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.

وأضاف "عزيز" أن الهدف من الملتقى، هو توظيف خريجي الجامعات المصرية من دفعات ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢٠، وإتاحة فرص تدريبية لخريجي ٢٠٢١.