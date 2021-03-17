أخبار عاجلة

ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
زعيم كوريا الشمالية يسعى إلى تعميق العلاقات مع الصين "ضد القوات المعادية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

جامعة سوهاج تشارك بـ 4 آلاف طالب في ملتقى التوظيف الافتراضي الثاني

Print
جامعة سوهاج تشارك بـ 4 آلاف طالب في ملتقى التوظيف الافتراضي الثاني جامعة سوهاج تشارك بـ 4 آلاف طالب في ملتقى التوظيف الافتراضي الثاني

مصراوي Masrawy

12:40 م الأربعاء 17 مارس 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أعلنت جامعة سوهاج، المشاركة في ملتقى التوظيف الافتراضي الثاني للجامعات المصرية، الاثنين المقبل، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية في مجال الاتصالات والتعليم والنقود والنقل والصناعات.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة اليوم الأربعاء، أن مركز التطوير المهني بالجامعة انتهى من إعداد خريجي وطلاب الجامعة للمشاركة مع 4 آلاف طالب وطالبة من 10 جامعات مصرية في أولى فاعليات منصة التوظيف الافتراضي للجامعات.

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن الملتقى يعد الثاني من نوعه، ويجري تنفيذه تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدعم فني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.

وأضاف "عزيز" أن الهدف من الملتقى، هو توظيف خريجي الجامعات المصرية من دفعات ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢٠، وإتاحة فرص تدريبية لخريجي ٢٠٢١.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية