أخبار عاجلة

ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
زعيم كوريا الشمالية يسعى إلى تعميق العلاقات مع الصين "ضد القوات المعادية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تطوير ورصف 29 شارع فرعي بـ "الإنترلوك" في سوهاج

Print
تطوير ورصف 29 شارع فرعي بـ "الإنترلوك" في سوهاج تطوير ورصف 29 شارع فرعي بـ "الإنترلوك" في سوهاج

مصراوي Masrawy

12:31 م الأربعاء 17 مارس 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أعلن حي شرق سوهاج، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تطوير ورصف 29 شارع، في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية.

وأوضح عامر عوض رئيس الحي إنه جرى الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في 29 شارع فرعي بمنطقة شارع الجمهورية بدايةً من نادي التجديف.

وأشار "عوض" إلى أنه سيجري العمل على تطوير ورفع كفاءة الشوارع المتفرعة من شارع الجمهورية من الجهة الغربية، وشارع التحرير، وشارع أسيوط سوهاج فور الانتهاء من أعمال تجديد وإحلال المرافق بها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية