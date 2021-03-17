تطوير ورصف 29 شارع فرعي بـ "الإنترلوك" في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أعلن حي شرق سوهاج، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تطوير ورصف 29 شارع، في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية.

وأوضح عامر عوض رئيس الحي إنه جرى الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في 29 شارع فرعي بمنطقة شارع الجمهورية بدايةً من نادي التجديف.

وأشار "عوض" إلى أنه سيجري العمل على تطوير ورفع كفاءة الشوارع المتفرعة من شارع الجمهورية من الجهة الغربية، وشارع التحرير، وشارع أسيوط سوهاج فور الانتهاء من أعمال تجديد وإحلال المرافق بها.