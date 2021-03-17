الجمارك: لا ضرائب على المتعلقات الشخصية الجديدة للمسافرين بشرط

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إعفاء المبتعثين من الرسوم الجمركية للأثاث المنزلي والأمتعة المستعملة

أوضحت الجمارك السعودية أن المسافرين الذين يصلون الى المملكة العربية السعودية لن يضطروا لدفع الرسوم الجمركية على متعلقاتهم الشخصية الجديدة.

وقالت الجمارك عبر حسابها الرسمي في "تويتر": الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر تُعفى من الرسوم الجمركية بشرط ألا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ريال.

وبشأن المبتعثين؛ أكدت الجمارك أن المبتعث في الخارج يستحق الإعفاء من الرسوم الجمركية بعد انتهاء البعثة او انتهاء العمل بالخارج بعد تقديم ما يثبت ذلك، ويكون الإعفاء للأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية المستعملة.

الجمارك السعودية