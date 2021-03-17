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الأمن العام يضبط 5 أشخاص مخالفين لنظام البيئة

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الأمن العام يضبط 5 أشخاص مخالفين لنظام البيئة الأمن العام يضبط 5 أشخاص مخالفين لنظام البيئة
بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

الأمن العام يضبط 5 أشخاص مخالفين لنظام البيئة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق "جازان ومكة المكرّمة والرياض"، خمسة أشخاص مخالفين لنظام البيئة، منهم أربعة مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن خمس مركبات، وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام، الجميع، على الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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