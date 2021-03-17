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بالصور.. أهالي مركز رضوان ومشروع السكن بالطائف دون كهرباء وسفلتة

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استغربوا كيفية تسلُّم الإسكان للمشروع دون بنية تحتية وخدمية

بالصور.. أهالي مركز رضوان ومشروع السكن بالطائف دون كهرباء وسفلتة

على الرغم من الجهود المبذولة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في إنشاء المشاريع السكنية للمواطنين إلا أن مشروع الإسكان في مركز رضوان- شمالي الطائف كان مختلفاً تماماً في جميع الخدمات .

وعبّر أهالي مركز رضوان عن استغرابهم من المشروع الذي يفتقد السفلتة والكهرباء والإنارة والأرصفة على الرغم من تسليم الإسكان المخطط للمواطنين لكن بلا بنية تحتية أو خدمية.

واستغرب الأهالي تسلُّم وزارة الإسكان المخطط وتسليمه للمواطنين مفتقراً لكل الخدمات الأساسية والضرورية لساكني المخطط .

يذكر أيضاً أن المخطط التابع لمركز رضوان قد تم تغيير اسمه واعتماده باسم مركز آخر على الرغم من كونه داخل النطاق العمراني للمركز نفسه.

"سبق"، بدورها تواصلت مع المركز الإعلامي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووعد بالرد في منتصف فبراير وأعادت التواصل ولكن دون رد.

بالصور.. أهالي مركز رضوان ومشروع السكن بالطائف دون كهرباء وسفلتة

بالصور.. أهالي مركز رضوان ومشروع السكن بالطائف دون كهرباء وسفلتة

بالصور.. أهالي مركز رضوان ومشروع السكن بالطائف دون كهرباء وسفلتة

مشروع السكن بالطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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