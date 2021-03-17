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10 معلومات عن "مقصد العائلة" المقرر افتتاحه في العيد القومي لجنوب سيناء

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10 معلومات عن "مقصد العائلة" المقرر افتتاحه في العيد القومي لجنوب سيناء 10 معلومات عن "مقصد العائلة" المقرر افتتاحه في العيد القومي لجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

12:23 م الأربعاء 17 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

تنطلق غدًا احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي، لإحياء الذكرى الـ 32 لذكرى عودة طابا إلى الأراضي المصرية، برفع العلم بساحة العلم بمدينة طابا، وإيقاد شعلة النصر، وإقامة احتفالية كبرى مساءً، ومن المقرر أن يجري افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمدينة الطور بعد غدٍ الجمعة، منها "مقصد العائلة".

ويعد "مقصد العائلة" من المشروعات التنموية والخدمية ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء.

1- مجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء.

2- يقام على مساحة 5500 متر مربع.

3- تكلفته تصل إلى 9 ملايين جنيه.

4- يتضمن ممشى للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، وممشى عام.

5- به مناطق لألعاب الأطفال، والألعاب الترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات.

6- يضم أماكن جلوس عامة، وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات.

7- منطقة ملاهي متكاملة لأول مرة في مدينة الطور.

8- مسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي لمواطني المدينة وروادها.

9- وحدة 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار ووحدة تحكم.

10- يوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في إحياء التراث السيناوي، ومكان ترفيهي للعائلات وأطفالهم.

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