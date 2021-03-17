آلاف العقارات آيلة للسقوط.. "محلية النواب" تعقد 3 اجتماعات لمناقشة طلبات إحاطة لمحافظ الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، 3 اجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة إلى محافظ الإسكندرية بشأن إعادة تأهيل ورصف الطرق.

ويشارك اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، في اجتماع لمناقشة طلبَي إحاطة مقدمَين من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن رصف بعض الطرق المهمة بدائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب، فضلًا عن مناقشة رصف وإعادة تأهيل طريق أم زغيو بحي العجمي.

وتناقش اللجنة طلبَي الإحاطة المقدمين من النائب أبو العباس فرحات، بشأن التأخر في رصف شارع المراغي العمومي وشارع الـ500 العمومي، رغم أنهما مدرجان ضمن خطة القرى الأكثر احتياجًا، والثاني يتعلق بسوء حالة الشوارع؛ بسبب عدم إعادة الشيء لأصله في العديد من الشوارع بدائرة المنتزه بعد الانتهاء من أعمال المرافق بها.

وتناقش اللجنة طلبَي الإحاطة المقدمين من النائب سامح السايح، بشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية بالرقابة على المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، بالإضافة إلى عدم تصميم الإشارات الضوئية على مستوى المحافظة.

وتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة طلب إحاطة بعدم قيام محافظة الإسكندرية بنقل الأسواق العشوائية بالمنتزه ثاني مثل (المعمورة البلد، شارع المعهد الديني، ميدان المندرة) إلى الأسواق الجديدة حتى الآن.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن إغلاق سوق الـ30 الذي تم إنشاؤه ليكون سوقًا حضارية تخدم أهالي منطقة شرق الإسكندرية وإعادة فتحه؛ حفاظًا على المال العام، وتتطرق أيضًا إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم صيانة وتطوير بعض المساكن بحي العامرية أول وثانٍ.

وفي اجتماعها الثالث، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن وجود آلاف العقارات الآيلة للسقوط بمدينة الإسكندرية؛ خصوصًا داخل الدائرة الرابعة (كرموز، منية البصل، اللبان، محرم بك، العطارين).

وتناقش اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة بشأن عدم وجود إنارة ومعانات أهالي دائرة المنتزه من سوء حالة الإنارة العامة وسوء حالة النظافة؛ بسبب عدم تفعيل منظومة الجمع المنزلي، فضلًا عن مناقشة تقدير أسعار التصالح على المباني المخالفة وإلغاء كراسة الشروط للتصالح في محافظة الإسكندرية.

وتناقش اللجنة أيضًا طلب إحاطة بشأن تضارب تبعية عزبة الدكتور بين محافظتَي الإسكندرية والبحيرة من حيث الموقع الجغرافي وفصل الحدود الإدارية وتقديم الخدمات للمواطنين، علمًا بقيام أهالي العزبة بسداد فواتير المرافق لمحافظة الإسكندرية.