وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة الدقهلية

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مصراوي Masrawy

كتب- داليا شبل:

قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إغلاق كيانين تعليميين وهميين بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب تلقيه تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التعليمية، التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية بدون ترخيص.

وذكر بيان صادر اليوم الأربعاء، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير أشار إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة كيانين وهميين، أكاديمية طيبة الدولية للهندسة والعلوم الصحية، ومقرها في (شارع السعيد الشرقاوي متفرع من شارع جيهان، الحي الأول، حي الجامعة أمام بوابة القرية الأولمبية بمحافظة الدقهلية)، حيث تبين أن هذه المنشأة تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتمنح شهادات غير معتمدة لغير المتخصصين.

وكذلك أكاديمية التمريض الخاص والمسماة (HP ACADEMY) ومقرها في (3 شارع صبري صديق أمام بوابة العيادات الخارجية للمستشفى الدولي "الاستاد" بالمنصورة محافظة الدقهلية)؛ وتقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتقوم بمنح شهادات تعليمية دون ترخيص ومنح دبلومات في العلوم الصحية دون الحصول على ترخيص.

وأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأتين؛ وقام بمخاطبة محافظ الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمان عدم التلاعب بهم.

وطالب الوزير الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.