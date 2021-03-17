استحواذ شركة Acronis على شركة Synapsys يمد قناة تكنولوجيا المعلومات الأفريقية بإمكانية الوصول المباشر إلى حلول الحماية الإلكترونية المُحسّنة

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أعلنت شركة Acronis العالمية الرائدة في مجال الحماية الإلكترونية اليوم عن استحواذها على شريكتها الأمدية Synapsys الواقعة في كيب تاون بجنوب أفريقيا والمتخصصة في توزيع حلول الحماية الإلكترونية من Acronis من خلال قناة مقدم الخدمة. لتتم بذلك خطوتها الأخيرة في خطة النمو المتسارع للشركة، وهي رابع عملية استحواذ لشركة Acronis خلال الـ 18 شهرًا الماضية.

تمثل شركة Synapsys مجموعة شركات ترتكز إلى القنوات وتقدم "حلول الحماية الإلكترونية من Acronis" لآلاف العملاء من خلال شبكة من الموزعين الفرعيين والبائعين ومقدمي الخدمات المُدارة (MSPs) في جنوب أفريقيا وفي جميع أنحاء القارة. وتتكوّن من شركتين: شركة Synapsys Systems ((Proprietary Limited وهي موزع متخصص في البرامج كما أنها الموزع المعتمد من Acronis بالمنطقة للحلول المحلية منذ عام 2003 وشركة Synapsys Distribution ((Proprietary Limited والتي تخدم سوق مقدمي الخدمات المُدارة من خلال منصة مقدم خدمة Acronis Cyber Cloud.

قال سيرجي بيلوسوف المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Acronis "لطالما كانت Synapsys شريكًا موثوقًا به وقيِّمًا في إطار جهودنا الرامية لتوسيع حلول الحماية الإلكترونية الخاصة بنا لتشمل المؤسسات في جميع أنحاء القارة الأفريقية. سيتيح هذا الاستحواذ لمستخدميها إمكانية الوصول المباشر إلى تقنياتنا التكنولوجية وسيتمتعون بخدمات الدعم الخاصة بنا. فقارة أفريقيا تمثل وجهة نمو استراتيجي واعدة لشركة Acronis، كما يؤدي الاستحواذ على شركة Synapsys في ذات الوقت إلى توفير حضور دائم لنا في القارة. هذه الخطوة مفيدة لـ Acronis ولقناة مقدم الخدمات المُدارة الأفريقية وللمنظمات والمستخدمين الذين يحتاجون إلى حماية أعباء العمل والأنظمة الخاصة بهم ضد مشهد التهديدات الحديثة".

يتوافق الاستحواذ تمامًا مع مبادرة Acronis العالمية/المحلية المستمرة، والتي تهدف إلى توفير وصول قطري موسع إلى موارد الشركة في جميع أنحاء العالم. وتؤدي زيادة الطلب على الخدمات السحابية والخدمات المُدارة في جميع أنحاء العالم إلى خلق فرص لمقدمي الخدمات الذين يقدمون حلول Acronis Cyber​Protection. وتعكس المبادرة العالمية/المحلية التزام الشركة بالبقاء على مقربة من شركائها ومساعدتهم على تنمية أعمالهم مع حماية عملائهم من التهديدات الحديثة.

العلاقات المميزة تؤدي إلى الاستحواذ

سيعمل بيتر فرينش، المدير العام لشركة Synapsys، الآن كمدير عام لشركة Acronis لسوق الشرق الأوسط/أفريقيا. خلال إعلان اليوم، علق بيتر على العلاقة الفريدة التي أدت إلى الاستحواذ قائلاً،

"لم ترد نصيحة من كلية إدارة الأعمال تخبرك بوضع كل بيضك في سلة واحدة. ولكن هذا بالضبط ما فعلناه مع Acronis، ولم نندم أبدًا". وأتبع "تستند سمة شراكتنا المحورية وهدفنا الدقيق إلى توافق رؤيانا مع مهمة Acronis وخاصة الحملة الهادفة إلى تطبيق نهج الحماية الإلكترونية والسحابة لحماية البيانات والأمن الرقمي. تبدو هذه الصفقة وكأنها امتداد طبيعي لهذه العلاقة طويلة الأمد. تتمحور الشراكات حول العلاقات المحيطة بالأشخاص: فنحن كجزء من Acronis الآن نتطلع إلى مواصلة دعم البرامج المقدمة للخدمات المُدارة في جميع أنحاء أفريقيا في سبيل الحفاظ على حماية النظام البيئي عبر الإنترنت. ويمكن لشركاء Synapsys السابقين التطلع لإقامة علاقة أوثق مع Acronis، والعمل من خلال نفس الفريق الأساسي الذي نعرفه ونثق به على مر السنين".

بعد فترة انتقالية مخططة، سيتم دمج Synapsys في Acronis وستكون مسؤولة عن جميع مبيعات حلول Acronis للحماية الإلكترونية العالمية في أفريقيا.

كجزء من استراتيجية النمو المتسارع للشركة، ستواصل Acronis دراسة عمليات الاستحواذ المحتملة التي ستوسع قدرتها على التعامل مع المتجهات الخمسة للحماية الإلكترونية، مما سيمكنها من إيجاد حلول لتحديات السلامة وإمكانية الوصول والخصوصية والموثوقية والأمان (SAPAS) التي تواجه البيانات والتطبيقات والأنظمة المعاصرة.