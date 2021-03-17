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خبراء صحة أمريكيون: 40% من المصابين بكورونا لا تظهر عليهم أعراض

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خبراء صحة أمريكيون: 40% من المصابين بكورونا لا تظهر عليهم أعراض خبراء صحة أمريكيون: 40% من المصابين بكورونا لا تظهر عليهم أعراض

مصراوي Masrawy

12:06 م الأربعاء 17 مارس 2021

واشنطن - أ ش أ

قال خبراء صحة أمريكيون، إن حوالي 40% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المُستجد لا تظهر عليها أعراض المرض، وهو ما يضع علامة استفهام حول الأرقام الرسمية التي تم جمعها حتى الآن.

وأضاف الخبراء، أنه عندما يتعلق الأمر بمعرفة تأثير جائحة (كوفيد -19) على البشر، فهناك مجال كبير من عدم اليقين حول كم عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، نحن نعلم أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس لا تظهر عليهم الأعراض بالضرورة .

وحلل باحثون فى جامعة "جون هوبكنز" الأمريكية، نتائج تحاليل عينات دم أخذت من 61 ألفا و910 أشخاص لم يعتدقوا بإصابتهم بالفيروس؛ لمعرفة ما إذا كانت أى أجسام مضادة لديهم مرتبطة بمكافحة الفيروس أم لا وعبر العينة المختارة ، كان لدى 4 آلاف و94 شخصا أجسامًا مضادة مرتبطة بعدوى "كورونا"، أي بواقع حوالي 6 أو 7 أفراد من كل 100 شخص.

وأوضح الباحثون، أنه قد يكون لدى الولايات المتحدة حوالي 16 مليون حالة بدون أعراض أو غير مشخصة حتى 30 سبتمبر الماضي، عندما أجريت اختبارات الدم، وقد يقلل عدد الحالات المبُلغ عنها رسميًا بشكل كبير من العبء الإجمالي للعدوى في الولايات المتحدة، وقد توفر الإختبارات المصلية الفيروسية تقديرًا أكثر دقة لانتشار المرض بصورة تراكمية.

ولاحظ الباحثون بعض القيود في عملهم، بما في ذلك حقيقة أن المشاركين أبلغوا بأنفسهم عن حالتهم الصحية، وأن العينة كانت تمثيلًا غير متوازن لسكان الولايات المتحدة بحسب العمر، والجنس، ومكان الإقامة" .. ومع ذلك، فإن نتائجهم تسلط الضوء على الحاجة إلى مواصلة مراقبة الجائحة لجميع السكان، وهذا أمر منطقي، نظرًا لأن الفيروس لا يكشف عن نفسه دائمًا حتى لدى الأشخاص المصابين به.

وأوضح الباحثون، أن هناك سؤالا آخر يمكن أن يستخدم إجابة أكثر تحديدًا هو عدد الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها في الحالات التي لا تظهر فيها أعراض فمن المحتمل ألا يحتاج الجسم في هؤلاء الأشخاص إلى المقاومة بقوة لمحاربة الفيروس وبالتالي ينُتج عددًا أقل من الأجسام المضادة المطلوبة - أو على الأقل يفقدها بسرعة أكبر.

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