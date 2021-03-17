أخبار عاجلة

ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
زعيم كوريا الشمالية يسعى إلى تعميق العلاقات مع الصين "ضد القوات المعادية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تصدير 3500 طن أسمنت أبيض من ميناء العريش إلى لبنان- صور

Print
تصدير 3500 طن أسمنت أبيض من ميناء العريش إلى لبنان- صور تصدير 3500 طن أسمنت أبيض من ميناء العريش إلى لبنان- صور

مصراوي Masrawy

12:01 م الأربعاء 17 مارس 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أن ميناء العريش استقبل السفينة MANSSA FLOWER M القادمة من ميناء الإسكندرية، وتحمل علم جزر القمر متجهة إلى لبنان بحمولة 3500 طن أسمنت أبيض من سيناء.

وأشارت في بيان لها، إلى أن هذه السفينة تعتبر السادسة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الخارجية بعد وسوريا والمغرب واليونان، ليصبح إجمالي ما جرى تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش أكثر من 28 ألف طن، كما تعد هذه السفينة رقم 17 التي يستقبلها الميناء بعد إعادة التشغيل.

يشار إلى أن ميناء العريش يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة، وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية