تصدير 3500 طن أسمنت أبيض من ميناء العريش إلى لبنان- صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أن ميناء العريش استقبل السفينة MANSSA FLOWER M القادمة من ميناء الإسكندرية، وتحمل علم جزر القمر متجهة إلى لبنان بحمولة 3500 طن أسمنت أبيض من سيناء.

وأشارت في بيان لها، إلى أن هذه السفينة تعتبر السادسة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الخارجية بعد روسيا وسوريا والمغرب واليونان، ليصبح إجمالي ما جرى تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش أكثر من 28 ألف طن، كما تعد هذه السفينة رقم 17 التي يستقبلها الميناء بعد إعادة التشغيل.

يشار إلى أن ميناء العريش يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة، وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.