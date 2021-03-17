جامعة بنها تستقبل الزيارة السنوية لفريق تقييم نظام الجودة الإدارية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، فريق التقييم لنظام الجودة (إيزو 9001 لسنة 2015) من مؤسسة AGA التابعة لشركة سوكوتيك الفرنسية المانحة لشهادة الجودة لجامعة بنها.

وقال الدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، إن الزيارة تأتي للمراجعة السنوية لتقييم أداء منظومة الجودة، والوقوف على مدى تطبيق إدارات الجامعة للإجراءات الموثقة في نظام الجودة وتحقيق أهدافها.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن إدارات الجامعة قد جرى إعدادهم استعدادًا لزيارة المراجع، حرصًا على استمرارية حصول الجامعة على شهادة الأيزو ٩٠٠١- ٢٠١٥ الممنوحة للجامعة.