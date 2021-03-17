بروتوكول تعاون بين مستشفى بني سويف التخصصي والمركز الإقليمي لنقل الدم

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بني سويف- حمدي سليمان:

وقع الدكتور صلاح جودة مدير مستشفى بني سويف التخصصي بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم، اليوم الأربعاء، بهدف نقل الدم لتوفير احتياجات المستشفى من الدم ومشتقاته.

وأوضح "جودة" أن البروتوكول يتضمن التزام المركز الإقليمي بتوفير احتياجات المستشفى من الدم ومشتقاته، عقب إجراء التحاليل اللازمة بأفضل وأحدث الأساليب والنظم العالمية، والتأكد من خلوه من الفيروسات الكبدية، والإيدز، والزهري، وتسليمه للمستشفى، فيما تلتزم المستشفى بتحمل كافة التكاليف الخاصة بالتحاليل، والنقل،

و أضاف مدير المستشفى أن البروتوكول يساهم في تطوير الخدمة الطبية، و توفير دم آمن للمريض ورفع الأعباء المادية والمعنوية عنه.