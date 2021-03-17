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التحفظ على مركبات "توك توك" مخالفة لحظر السير بالشرقية

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التحفظ على مركبات "توك توك" مخالفة لحظر السير بالشرقية التحفظ على مركبات "توك توك" مخالفة لحظر السير بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:42 ص الأربعاء 17 مارس 2021

الشرقية- فاطمة الديب:

تحفظت إدارة مرور الشرقية، اليوم الأربعاء على 6 مركبات "توك توك" مخالفة لقرار حظر السير في شوارع مدينة الزقازيق، بالإضافة إلى 4 مركبات أخرى بمدينة صان الحجر، وذلك خلال عدد من الحملات خلال الساعات الماضية.

كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري وعدم التهاون مع المخالفين لخطوط السير من سائقي التوك توك، وتطبيق قرار مصادرة الـ"توك توك" المخالف مع ‏توقيع غرامة مالية على السائقين في حالة سيره عكس الاتجاه أو ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور.

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